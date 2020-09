Sammy Mahdi praat in Het Wereldhuis over ‘de uitdagingen van de christendemocratie’ Rutger Lievens

14 september 2020

17u36 0 Aalst Sammy Mahdi praat op 15 september in Het Wereldhuis in Aalst over ‘de uitdagingen van de christendemocratie’.

Sammy Mahdi komt op uitnodiging van CD&V Senioren Aalst naar Het Wereldhuis. “Sammy Mahdi vertegenwoordigt de jonge vleugel van CD&V. Hij was nationaal voorzitter van JONGCD&V en is inmiddels federaal parlementslid, naast gemeenteraadslid en voorzitter van de CD&V- fractie in zijn huidige thuishaven Vilvoorde”, aldus CD&V Aalst. “Mahdi is de zoon van een Iraakse ‘islamitische’ vader en Vlaamse ‘katholieke’ moeder. Eind jaren 1970 vluchtte zijn vader als politiek vluchteling naar België. Sammy omarmt - zo lazen we in april in Tertio - beide religieuze tradities van harte: ‘Ik hoor overal en dus vooral ook nergens bij’.”

In oktober 2019 stelde hij zich kandidaat voor het nationaal voorzitterschap van CD&V, waarbij hij het net niet haalde van Joachim Coens. “Sammy Mahdi staat voor ‘de nieuwe generatie’ met het hart op de tong, recht voor de raap, verbonden met de grootstedelijke problematiek en multiculturele samenleving”, zegt CD&V Aalst.

Mahdi start op 15 september om 18 uur. Inkom bedraagt 5 euro. Vooraf inschrijven is verplicht: decoa9300@gmail.com. Gezien de corronamaatregelen zijn maximum 50 personen toegelaten.