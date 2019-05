Sam Van De Putte (sp.a): “Pikzwarte zondag” Rutger Lievens

26 mei 2019

20u31 15 Aalst De eerste reacties van Aalsterse kandidaten lopen nu ook binnen. Sp.a’er Sam Van De Putte wil angst niet laten regeren.

“De voorlopige uitslagen uit Aalst liggen in de lijn van hoe het beeld zich voor heel Vlaanderen aftekent. Het is nog te vroeg om daarover verdere uitspraken te doen. Vandaag is een pikzwarte zondag. Er ligt werk op de plank om een boodschap van hoop te laten zegevieren op een boodschap van angst”, zegt Van De Putte. Sp.a haalt voorlopig tien procent.