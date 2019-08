Sam Van de Putte (sp.a): “Niet iedereen kan om met diversiteit op Gay Pride” Rutger Lievens

09 augustus 2019

13u59 8 Aalst Sam Van de Putte, gemeenteraadslid voor sp.a in Aalst en lid van het regenboognetwerk van de Europese sociaal-democratische partijen, verwerpt de uitspraken die Vlaams Belanger Steve Herman deed over de Gay Pride in Londen. Herman (VB) noemde de taferelen met schaars geklede mannen ‘walgelijk’. “Wie bepaalt wat er ‘normaal’ is?”, repliceert Van de Putte (sp.a).

Steve Herman verwees in zijn veelbesproken Facebook-post naar Aalsterse sp.a-gemeenteraadsleden. Hij had het over Sam Van de Putte, die regelmatig te zien is op Gay Prides in Europa. Van de Putte is lid van regenboog.rood, het regenboognetwerk van sp.a en is ook lid van Rainbow Rose, het regenboognetwerk van de Europese sociaal-democratische partijen.

“Wie aangesproken wordt, reageert”, zegt Sam. “Regenboogvlaggen op de wangen, uitbundig dansen en kijken naar halfnaakte mensen. Voor velen lijkt dit het enige waar de Pride om draait. Maar de Pride betekent veel meer dan dat. De Gay Prides dit jaar herinneren ons vooral aan de Stonewall rellen, nu 50 jaar geleden. Een kantelpunt in de moderne strijd voor gelijke rechten voor de LGBTQI-gemeenschap wereldwijd.”

Geweigerd op café

“Om een betere toekomst voor iedereen te creëren blijven we het verleden herinneren door dag in dag uit op de barricaden te staan. De LGBTQI-gemeenschap en hun medestanders strijden samen voor sociale rechtvaardigheid, voor gelijke kansen en voor de vrijheid om te zijn wie je bent, waar je ook bent”, zegt Van de Putte (sp.a).

“Die vrijheid is nog lang niet evident. Noch in de vooruitstrevende Europese landen, waar holebi’s en transgenders nog steeds uitgescholden en in elkaar geslagen worden. Noch in Oost-Europese landen waar we soms zelfs geweigerd worden op café en dus niet gewenst zijn”, aldus Sam. “Buiten Europa zijn er talrijke voorbeelden van arrestaties, verdwijningen en folteringen waarvan het haar recht op onze armen staat. Want, telkens dit nieuws ons bereikt, denken we dat dit ook ons kan overkomen.”

Wat is normaal?

“De onderdrukking die al jaren speelt is vandaag nog net zo aanwezig als jaren geleden. Holebi’s en transgenders worden nog steeds gehaat, vernederd, onderdrukt, mishandeld en zelfs vermoord om wie ze zijn. We kunnen na een avond uit nog steeds niet naar huis, zonder de angst dat ons iets wordt aangedaan. Gewoon omdat we zijn wie we zijn”, zegt hij.

“Wie bepaalt trouwens wat er ‘normaal’ is? Er heerst nog zoveel schijntolerantie, mannen en vrouwen durven niet hand in hand te lopen, want we weten allemaal wat de gevolgen kunnen zijn. Uitspraken als ‘je mag wel homo zijn, maar ik wil het niet zien’ zijn daar een levendig bewijs van. Wie beweert dat een Pride niet helpt moet zich dringend afvragen waarom we nog steeds strijdvaardig en in alle kleuren en geuren op straat komen”, zegt Sam.

Nooit met VB

Sp.a zal nooit met VB samenwerken, onder meer omwille van deze uitspraak. “De uitspraak van de Aalsterse Vlaams Belang-voorzitter bewijst nog maar eens dat ‘onze mensen’ - waar zijn partij het zogezegd voor opneemt - maar een zeer klein groepje is”, zegt Van de Putte. “De Pride is een feest van de diversiteit, een diversiteit waar niet iedereen mee omkan. Zaterdag, tijdens de Antwerp Pride, sta ik opnieuw op de eerste rij.”

“Uitspraken van Vlaams Belang-mandatarissen zoals die van Steve Herman, Filip Brusselmans en Dominiek Sneppe tonen aan dat extreem-rechts maar al te graag onze hard bevochten rechten opnieuw wil afnemen. Wie zich bovendien afvraagt waarom sp.a elke vorm van samenwerking met het Vlaams Belang verwerpt, moet gewoon even de Facebookposts van Steve Herman en zijn collega’s lezen. Wij kiezen voor mensen, niet tegen mensen. In al hun kleuren en geuren”, aldus Van de Putte.

Yoni De Smet: “Steve is geen homohater”

De discussie leeft op sociale media en er zijn ook holebi’s die het voor Steve Herman (Vlaams Belang) opnemen. Yoni De Smet, zelf homo, zegt dat Steve Herman geen homohater is. “Ik ben zelf een homo en ik ken Steve. Ik weet dat Steve niet de homohater is waarvoor de media hem gisteren wegzetten. Anderzijds was de allusie op meneer Van de Putte misschien niet iets wat ik persoonlijk gedaan had, maar de inhoud van het bericht van Steve is zeker en vast wel waar”, zegt Yoni.

“Gay Pride Parades gaan over mens zijn onder de mensen. Over holebi’s die als gelijken behandeld horen te worden, en zo een normaal onderdeel uitmaken van de maatschappij. In die zin ben ik er sterk van overtuigd dat Gay Prides hun nut hebben. Echter, dat men in dergelijke kledij op straat komt vind ik niet oké”, zegt hij. “Daarmee doe je mijns inziens de holebigemeenschap meer kwaad dan goed. Want alhoewel ik geloof dat een heel groot deel van de Gay Prides wel op fatsoenlijke wijze verloopt, is het niet dat deel wat in de media komt uiteraard. Het ‘opvallende’ deel komt echter wel in de media en dat doet ons dus volgens mij meer kwaad dan goed.”

Ondertussen laat Steve Herman (Vlaams Belang) weten dat hij klacht zal indienen tegen de kranten die hem homohater hebben genoemd en hem niet om een reactie hebben gevraagd.