Sam Van De Putte (sp.a): “Maak een fietszone van stadscentrum, zoals in Kortrijk” Rutger Lievens

13 september 2019

13u33 0 Aalst Sp.a’er Sam Van de Putte wil dat het stadscentrum van Aalst één grote fietszone wordt. “In Kortrijk gaat de grootste fietszone van Vlaanderen open: 74 straten vormen er één, aaneengesloten fietsvriendelijk gebied waar fietsen voorrang hebben op de auto. Dat kunnen we in Aalst ook”, zegt hij. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) toonde zich eerder al fan van meer fietsstraten.

74 straten in Kortrijk maken deel uit van de nieuwe fietszone daar. Sp.a Aalst pleit ervoor om hetzelfde principe toe te passen in Aalst. “De straten in het stadscentrum zijn te smal voor fietspaden, terwijl gemengd verkeer het nadeel heeft dat fietsers soms naar de kant gedwongen worden door auto’s. Een fietszone is dan veiliger”, zegt gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Snelheidsremmend effect

“De huidige drie fietsstraten zijn niet aaneengesloten en werken verwarrend. Een fietszone is een aaneengesloten gebied van fietsstraten, waar de fietser voorrang heeft op de auto. De fietszone heeft een snelheidsremmend effect en komt zo de verkeersveiligheid ten goede. Het doel is om de stad rustiger en leefbaarder te maken”, legt Van de Putte uit.

Automobilisten moeten geen schrik hebben volgens sp.a. “Een fietszone is nog steeds toegankelijk voor auto’s. Ze mogen er wel geen fietsers inhalen en de maximumsnelheid is 30 km per uur. De stad kan dit principe al toepassen binnen de Wallenring waar de maximumsnelheid nu al 30 km per uur bedraagt. We pleiten er ook voor om de fietszone uit te breiden naar alle straten binnen de Ring van Aalst en willen ook nagaan wat er in de deelgemeenten mogelijk is”, zegt Sam.

Open Vld’er Jean-Jacques De Gucht zei eerder deze week bezig te zijn aan een nieuw circulatieplan dat in 2020 in voege gaat. De schepen stelde eerder al voor om van de straten in het stadscentrum - indien mogelijk - fietsstraten te maken.