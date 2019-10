Sam Van de Putte (sp.a) in bestuur holebi-organisatie van de Europese Sociaal-Democraten Rutger Lievens

22 oktober 2019

16u23 0 Aalst Aalstenaar en sp.a-fractievoorzitter Sam Van de Putte (34) is verkozen tot penningmeester van Rainbow Rose, het LGBTIQ-netwerk van de Europese Sociaal-Democraten.

“Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, die dit jaar plaatsvond in Madrid, verkozen de vertegenwoordigers van de nationale netwerken een nieuw Europees bestuur voor de komende twee jaar”, zegt Sam Van de Putte (sp.a). “Het nieuwe bestuur is samengesteld uit vijf vrouwen en vier mannen. De voorzitter is Camila Garfias uit Oostenrijk. De drie ondervoorzitters komen uit Engeland, Spanje en Duitsland. De Secretary General komt eveneens uit Spanje en de andere bestuursleden zijn afkomstig uit Zweden, Litouwen en Bosnië.”