Sam Van de Putte (sp.a): "Deradicaliseringsambtenaar al 4 jaar onzichtbaar. Je vindt hem zelfs niet terug op aalst.be"

01 oktober 2019

Sp.a'er Sam Van De Putte zegt dat een deradicaliseringsambtenaar een belangrijke rol kan vervullen, alleen is hij in Aalst volgens Van de Putte al vier jaar onzichtbaar. Op de website van de stad Aalst is er geen informatie. Wie in de zoekmachine 'deradicalisering' intypt, krijgt als antwoord 'geen resultaat gevonden'. Op de laatste gemeenteraad bleek dat je radicalisering kan melden via het mailadres ABCproject@aalst.be.

Dat Aalstenaars radicalisering konden melden via een e-mailadres van de stad, wist tot de laatste gemeenteraad nagenoeg niemand. Pas na de vraag van gemeenteraadslid Yasmine Deghels (N-VA) aan partijgenoot en schepen Karim Van Overmeire (N-VA) raakte dat bekend.

Sp.a reageert nu door te stellen dat de gemeenteraad te weinig afweet van de bezigheden van de deradicaliseringsambtenaar. “De stad heeft al meer dan vier jaar een full-time medewerkster voor deradicalisering in dienst. De gemeenteraadsleden worden niet geïnformeerd over wat deze medewerkster concreet doet. De vraag van een partijgenote van schepen Van Overmeire op de laatste gemeenteraad was daar een sprekend bewijs van”, zegt sp.a-fractievoorzitter Sam Van de Putte.

Onzichtbaar

“Een deradicaliseringsambtenaar kan een belangrijke rol vervullen, ook als vertrouwenspersoon voor ouders, medewerkers van CLB’s, leerkrachten,...”, zegt Van de Putte. “Die ambtenaar is er al vier jaar maar is onzichtbaar. Op de website van de stad Aalst is er geen informatie. Wie in de zoekmachine ‘deradicalisering’ intypt, krijgt als antwoord ‘geen resultaat gevonden’, vertelt gemeenteraadslid Deniz Özkan (sp.a). “Hoe wil je dat ouders hun weg vinden naar de deradicaliseringsambtenaar als er geen informatie te vinden is?”, vraagt Deniz zich af.

Deniz Özkan vraagt dat de deradicaliseringsambtenaar uitgenodigd wordt op de eerstkomende gemeenteraadscommissie Veiligheid of Inburgering om verslag uit te brengen over haar werkzaamheden.