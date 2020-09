Sam Van de Putte (sp.a): “Aan 2 op 3 bushaltes kunnen personen in een rolstoel niet op de bus in Aalst” Rutger Lievens

22 september 2020

16u05 0 Aalst “Van de 404 bushaltes in Aalst zijn er slechts 49 waar rolstoelgebruikers kunnen opstappen zonder hulp, aan 131 haltes kunnen ze opstappen met hulp. Aan 2 op 3 haltes in Aalst kunnen rolstoelgebruikers dus helemaal niet opstappen”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

“Slechts 15 haltes in Aalst zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking. Dat is veel te weinig. Als we het nemen van de bus willen promoten, moeten we in de eerste plaats zorgen dat iedereen de bus kan nemen”, voegt sp.a-fractievoorzitter Sam Van de Putte aan het eind van de week van de Mobiliteit eraan toe. sp.a Aalst wil dat de stad haar verantwoordelijkheid neemt en met De Lijn rond tafel zit om de toegankelijkheid van de bushaltes te verhogen.

404 bushaltes

In Aalst zijn in totaal 404 bushaltes (uitgezonderd belbushaltes). 49 haltes (of 12,1%) daarvan zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel, aan die haltes kunnen ze alleen en zonder hulp opstappen. Aan 131 van de Aalsterse haltes (of 32,4) kunnen rolstoelgebruikers opstappen mits assistentie van de buschauffeur of een derde. Dat betekent dat meer dan 2 op 3 helemaal niet toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking. Slechts 15 bushaltes op grondgebied Aalst (of 3,7%) zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels.

“De cijfers zijn niet goed,” zegt Van de Putte. “Aan twee op drie bushaltes in Aalst geraken personen met een rolstoel gewoon niet op de bus. Voor blinde en slechtziende mensen is de situatie nog schrijnender. Als we willen dat steeds meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen.”

Werk aan de winkel

“Er is werk aan de winkel. Je kan natuurlijk niet van vandaag op morgen alle bushaltes toegankelijk maken, dat beseffen we ook. Maar als er wegenwerken zijn zou de stad automatisch de reflex moeten hebben om in samenwerking met De Lijn ook de bushaltes toegankelijk te maken. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Er moet hierover dringend overleg komen tussen de stad Aalst en De Lijn. Op termijn moeten we alle bushaltes in Aalst toegankelijk maken voor iedereen”, besluit Van de Putte.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat er aan gewerkt wordt. “In de vervoerregioraad zijn we niet alleen aan het werken rond het netwerk van het openbaar vervoer maar zijn we ook de randvoorwaarden aan het bepalen zoals doorstroming en toegankelijke haltes, die succesfactoren voor het openbaar vervoer zijn”, zegt hij. “De vervoerregioraad Aalst was in deze pilootproject. De bevindingen die we hier gehad hebben worden nu doorvertaald naar de andere vervoerregioraden.”

Geen klachten

“Op dit moment heeft De Lijn een longlist opgemaakt van haltes die nog niet heraangelegd zijn om de toegankelijkheid te garanderen. In het najaar wordt een bilateraal overleg gepland met de verschillende partners waaronder de leden van de vervoerregioraad, AWV, Vlaamse departement Mobiliteit en openbare werken, teneinde de aanpak van de problematiek te bepalen. Nadien kunnen de budgetten worden aangevraagd. De aanpak zal concreet uitvoerbaar en controleerbaar worden”, aldus de schepen.

Sinds juni werkt De Lijn met een nieuwe registratietool voor klantenreacties. Voor de Vervoerregio Aalst werden 559 tickets aangemaakt. “Tot nu werd geen enkele melding over toegankelijkheid van de halte geregistreerd. Dit betekent uiteraard niet dat we er geen werk willen van maken, wel integendeel”, zegt De Gucht.