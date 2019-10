SAI krijgt Erasmus-charter: “Buitenlandse stage is voor de leerlingen een enorme verrijking” Rutger Lievens

21 oktober 2019

18u35 2 Aalst Het Sint-Augustinusinstituut in Aalst heeft het Erasmus+ VET Mobility Charter in ontvangst mogen nemen. Door dat charter kan de school beroep doen op subsidies van Europa om buitenlandse stages voor haar leerlingen te organiseren.

Het SAI stuurt al jaren leerlingen naar het buitenland om er ervaring op te doen. “Van 2008 tot 2015 gingen een aantal van onze leerlingen verzorging - ouderenzorg en kinderzorg - op stage naar Zweden”, zegt Jan Redant van het SAI. “Sinds 2015 werken we samen met een school in Tampere in Finland. Voor 2008 organiseerden we heel lang een uitwisseling met Nederland. De komende jaren willen we naast leerlingen ook personeelsleden op zo’n buitenlands project sturen.”

“Dit charter is heel goed nieuws want dit betekent dat we in de komende jaren geen uitgebreide dossiers meer moeten schrijven maar via een vereenvoudigde procedure kunnen beroep doen op subsidies van de Europese overheid om onze buitenlandse projecten te organiseren”, zegt de school.

“Erasmus is vooral bekend bij hogeschool- en universiteitsstudenten maar wij willen die unieke kans ook aan onze leerlingen uit het beroepsonderwijs bieden. Het belang van een internationale ervaring kan namelijk niet worden overschat. Een buitenlandse stage heeft een zeer gunstig effect op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze leerlingen. Er is ook een positieve impact op hun latere carrière: zo’n buitenlandse ervaring misstaat niet op het curriculum vitae. En, last but not least, zorgt zo’n internationale ervaring ook voor een enorme boost van talenkennis”, aldus het SAI.