Ruzie tussen minderjarigen loopt slecht af: 15-jarige steekt rivaal in arm Koen Baten

28 juni 2020

19u50 18 Herdersem In de Hardingstraat in Herdersem is een minderjarige man gewond geraakt aan de arm bij een ruzie tussen twee personen. Een 15-jarige jongeman zou er na de ruzie zijn tegenstander in de arm hebben gestoken met een scherp voorwerp. Het parket voert een onderzoek maar onthoudt zich van verdere commentaar.

De feiten speelden zich af omstreeks 21.00 uur buiten. Twee minderjarige mannen hadden er ruzie met elkaar, waarom is nog niet duidelijk. Het ging om wederzijdse slagen tussen beide personen. Een van de jongens had een scherp voorwerp bij zich en haalde daarmee uit, hierbij raakte hij gewond bij de arm. Allebei zijn ze geïdentificeerd en worden ze ondervraagd wat de aanleiding was voor de ruzie. Het parket is op de hoogte van de zaak, maar geeft op dit moment geen informatie over de feiten.