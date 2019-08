Ruzie tussen bestuurders eindigt met aanrijding en vluchtmisdrijf op Keizersplein Koen Baten

26 augustus 2019

22u50 0 Aalst Op het Keizersplein in Aalst hebben deze avond twee bestuurders elkaar bewust aangereden. Het ging om een kop- staartaanrijding waarbij de tweede bestuurder nadien achteruit reed, zich omdraaide en een elektriciteitskast op het voetpad ramde. Nadien sloeg hij op de vlucht.

Waarom beide bestuurders elkaar aanreden is op dit moment nog onduidelijk. Vast staat wel dat beide personen elkaar kennen en dat er sprake zou zijn van een ruzie tussen de twee bestuurders. Heel wat getuigen zagen de feiten gebeuren. De bestuurder die het eerste voertuig aanreed is nog niet opgepakt. “Vermoedelijk zullen we snel tot identificatie van de chauffeurs kunnen overgaan", aldus Christoph D’Haese. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er zich net heeft afgespeeld”, klinkt het.

Bij het ongeval raakten gelukkig geen andere burgers betrokken. Het bleef enkele bij materiële schade. De brandweer kwam wel even ter plaatse om de rijbaan op te ruimen. Burgemeester Christoph D’Haese keurt dit gedrag op de weg ten zeerste af. “We zullen streng en kordaat optreden tegen dit soort praktijken. Dit hoort niet op de weg en had veel erger kunnen aflopen", klinkt het.