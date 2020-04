Rustige wegen brengt zware voet bij sommige bestuurders naar boven Koen Baten

20 april 2020

10u21 2 Aalst Er mag dan wel heel wat minder verkeer op de weg zijn door de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. De Aalsterse politie blijft hoe dan ook controleren op snelheid en of deze gerespecteerd worden. Doordat er minder verkeer is merken ze heel wat zware voeten op.

De politie heeft al snelheden gemeten tot 88 kilometer per uur in de bebouwde kom van de stad, waar de snelheid slechts 50 kilometer per uur is. Ook andere bestuurders werden al betrapt met hoge snelheden boven de 80 kilometer per uur. De politie laat weten dat ze ook de komende dagen op snelheid zullen blijven controleren.