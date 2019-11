Ruiterstandbeeld van Sint-Maarten na meer dan een eeuw opnieuw in de Sint-Martinuskerk Rutger Lievens

08 november 2019

16u58 3 Aalst In de Sint-Martinuskerk is het ruiterstandbeeld van Sint-Maarten terug in de Sint-Martinuskerk waar het officieel onthuld werd. Het beeld was er sinds zijn verwijdering zo slecht aan toe dat het drie jaar duurde om het opnieuw in goede staat te krijgen.

Het beeld van Martinus van Tours, zoals Sint-Maarten voluit heet, dateert uit de zeventiende eeuw en stond oorspronkelijk op 14 meter hoogte. “In 1901 koos men ervoor om een nieuw altaar te plaatsen en dus werd het hoofdaltaar afgebroken en de beeldengroep Sint-Martinus gestockeerd. Sint-Maarten werd als het ware uit zijn huis gezet”, weet schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).

Sint-Maartenstad

Het beeld werd gedemonteerd en verhuisde van de ene zolder naar de andere. De toestand van het houten kunstwerk werd bij gebrek aan onderhoud steeds slechter. “We hebben briefwisseling uit die jaren teruggevonden, waarin staat dat het hout verpulverde tussen de vingers”, gaat de schepen verder. “Het kon niet zijn dat in Aalst, een echte ‘Sint-Maartenstad’ de sint en zijn paard in brokken lagen te verkommeren. Een zolder is geen plaats voor een fier paard en zijn berijder. Daarom werd in 2016 besloten het beeld te herstellen.” Hiervoor werd beroep gedaan op de vakgroep Conservatie en Restauratie van de Universiteit Antwerpen.

Museumnacht

“We zijn nu drie jaar verder en het paard ruikt zijn stal. Het staat niet op zijn originele plaats, maar wel in de kerk waarin het thuishoort. Dat is ook voor Sint-Maarten een beetje thuiskomen in Aalst aan de vooravond van zijn feestdag. De stad plaatst hem daarom dit jaar nog meer dan anders centraal in november. Zo is er de expo rond het kinderboek Maarten en de Magie van de Mantel in ’t Gasthuys en staat op 10 november tussen 16 en 21 uur ook de Museumnacht in het teken van de goedheilige man”, besluit Van Overmeire.

Omdat het beeld niet zelfstandig overeind kan blijven staan, ontwierp architecte Verhulst plannen voor een nieuwe, dragende structuur die gebaseerd is op de originele. Die plannen werden vervolgens gerealiseerd door de medewerkers van de stedelijke werkhuizen.

Om de onthulling van deze Aalsterse erfgoedparel extra luister bij te zetten, was er op donderdag 7 november een lezing door Charles Indekeu, docent houtconservatie aan de Universiteit Antwerpen, over de bijzonderheden van het beeld, hoe hij met zijn studenten het barokke beeld onderzocht en hoe ze het kunstwerk restaureerden.