Ruiterbeeld Sint-Maarten keert na 100 jaar terug naar Sint-Martinuskerk Rutger Lievens

15 oktober 2019

14u28 7 Aalst Het ruiterbeeld van Sint-Maarten keert na honderd jaar terug naar de Sint-Martinuskerk van Aalst. Het verdween indertijd omdat men het niet vond passen bij de uitstraling van de gotische kerk, maar tijden veranderen. Het werd gerestaureerd en keert nu terug.

“Tot 1901 stond het levensgrote ruiterbeeld van Sint-Maarten bovenop het barokke hoofdaltaar van de Sint-Martinuskerk”, zegt Michaël Van Houtte van Erfgoedcel Denderland. “Het 17e-eeuwse beeld verdween toen samen met het hoofdaltaar uit de kerk, omdat men vond dat het niet paste bij de uitstraling van de gotische architectuur van de kerk. Het beeld stond nog even tentoon in het belfort van Aalst, maar belandde uiteindelijk in brokstukken op de zolder van ’t Gasthuys Stedelijk Museum.”

Bijzonder slechte staat

Onder leiding van docent Charles Indekeu van de Universiteit Antwerpen werd een onderzoek naar het beeld opgestart. “Het beeld bevond zich in een bijzonder slechte staat”, verduidelijkt Charles. “Het is een levensgroot beeld van Sint-Martinus gekleed als een Romeins officier die zijn mantel met zijn zwaard in twee snijdt. Op een lager niveau staan twee schamel geklede bedelaars. Het beeld is van de hand van de Antwerpse kunstenaar Erasmus Quellinus de oudere en is een mooi voorbeeld van de 17e-eeuwse barok. Samen met de studenten houtconservatie konden we het beeld consolideren en deels restaureren”, vertelt Charles.

Lezingenreeks

Tijdens drie lezingen komen we meer te weten over de geschiedenis van het beeld en de restauratie ervan, over volksdevotie, de verschillende Sint-Maartenstradities en over de invloed van Martinus van Tours op de kerk in de vierde eeuw.

“Op donderdag 17 oktober vertelt Frea Vancraeynest, stafmedewerker bij Histories vzw, ons meer over geversheiligen in Vlaanderen, volksdevotie rond deze figuren en de verschillende tradities van de Sintvieringen. De ene Sint is immers de andere niet”, aldus Michaël Van Houtte.

“Auteur en classicus Patrick Lateur neemt ons op donderdag 24 oktober mee naar de vierde eeuw n.C. Martinus van Tours had immers een grote invloed op de kerk in die eeuw. Uniek is dat we dankzij het werk van Sulpicius Severus, die reeds kort na de dood van Martinus van Tours een levensbeschrijving schreef, een inkijk krijgen in diens leven en legende.”

Onthulling beeld op 7 november

“Tenslotte onthullen we op donderdag 7 november het Sint-Maartens ruiterbeeld in de Sint-Martinuskerk, gevolgd door een lezing van Charles Indekeu, docent houtconservatie aan de Universiteit Antwerpen. Charles vertelt ons over de bijzonderheden van het beeld, hoe hij met zijn studenten het barokke beeld onderzocht en hoe ze deze Aalsterse parel consolideerden en restaureerden.”

De lezingen gaan telkens om 20 uur door in de Sint-Martinuskerk en zijn gratis. Inschrijven kan via erfgoedceldenderland.be/sint-maarten. Je vindt er ook informatie over het volledige Sint-Maartensprogramma, het boek ‘Maarten en de magie van de mantel’ en de gelijknamige expo.