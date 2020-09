Rugbyclub Aalst heeft al 22 spelers en gaat entente aan met Lokeren Rutger Lievens

23 september 2020

11u03 5 Aalst Met voorlopig 22 aangesloten leden heeft Rugbyclub Aalst alvast een vliegende start genomen ondanks de coronacrisis. Om geïnteresseerde leden ook de nodige matchervaring te laten opdoen, hebben de bestuursleden van rugbyclub Aalst en rugbyclub Lokeren besloten om de krachten te bundelen.

De Aalsterse rugbyclub is pas dit jaar opgestart. “Lokeren en Aalst waren op rugbyvlak al even on speaking terms, het waren de leden van Aalst die vrijdag op een ledenoverleg de keuze kregen om deze samenwerking op te starten. RC Aalst zal per week twee trainingen blijven organiseren met coach Samuel Drai, maar er zullen ook gemeenschappelijke trainingen komen om op elkaar ingespeeld te raken. De clubs en hun coaches maken hierover afspraken. De spelers blijven ook aangesloten bij de eigen club”, zegt Eline Claes, voorzitter van RC Aalst.

“De bedoeling is om onze spelers ook te laten proeven van een echte wedstrijd. Wie minuten wil pakken en zich fysiek wil testen tegen een echte tegenstander, heeft hiervoor nu de mogelijkheid”, aldus RCA-voorzitter Eline Claes. “Aalst en Lokeren zullen in entente competitie spelen, wat maakt dat de thuiswedstrijden zullen doorgaan in Lokeren. RC Aalst is nog steeds met de stad aan het zoeken naar een geschikt rugbyveld.”

Ontwikkeling

Eline ziet het als een volgende stap in de ontwikkeling van de club. “We blijven groeien en zullen op termijn zeker met een eigen seniorenteam aantreden. De samenwerking met Lokeren is een goed voorbeeld van streekgenoten die elkaar omhoog duwen. We kijken alvast enorm uit naar de samenwerking.”

Aalst-Lokeren werd ingedeeld in de poule regionale 2 – Oost met clubs als Celtic Brussel 3, Vorst, Tongeren en Heusden-Zolder.