Roy opent café S-Cape aan industrieterrein van Erembodegem Rutger Lievens

28 september 2020

14u33 5 Aalst Waar vroeger café Industriepark was, opent Roy De Schryver (34) nu horecazaak S-Cape. De vorige eigenaar verwaarloosde het pand, maar daar is niets meer van te merken. Roy maakte er een nette taverne van waar elke maand - als corona het toelaat - een eventje zal plaatsvinden.

In oktober is er een travestieshow en we mogen maandelijks wel zoiets leuks verwachten bij S-Cape. “Ook de Foute Barbecue met Vlaamse zangers viel in de smaak bij de klanten”, zegt Roy, die in januari de zaak overnam. “Het was hier een stort toen ik het pand binnenkwam. De reputatie was slecht. De plafonds waren in het zwart en muren in het rood. Ik heb alles zelf gerenoveerd en ik denk dat het mag gezien worden. De feestelijke opening was voorzien voor april, maar dat is natuurlijk niet gelukt door corona. Op 7 juni is S-Cape officieel geopend. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn we open tot 1 uur en dat loopt goed”, zegt hij. “Je kan hier terecht voor een lekkere cocktail of een Irish Coffee.”