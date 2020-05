Rouwregister voor Jan ‘Jane’ Van Renterghem geopend in Aalst Koen Baten

21 mei 2020

22u05 0 Aalst Vanaf morgen zal er aan de Sint-Annakring in Aalst een rouwregister worden opgestart voor Aalstenaar Jan Van Renterghem (50). De vijftiger overleed deze week na een ongeval met zijn vrachtwagen op de E34 in Mol, vlakbij de Nederlands grens.

Het zware ongeval gebeurde rond 16.00 uur op de autosnelweg. Jan zat geklemd in zijn vrachtwagen en overleefde het ongeval niet. Er kwamen heel wat verslagen reacties en nu is er ook een rouwregister geopend. Dit gebeurde in samenspraak met de familie en de AKV Kledde Me Vel waar hij heel veel voor deed. Er kan een bloemetje en een kaars aangestoken worden voor Jan. Er wordt wel gevraagd om de nodige afstand te bewaren gezien het coronavirus. Er zal ook ontsmettingsmiddel aanwezig zijn.