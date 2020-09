Roots vs De Roovere: een verleidingsdans tussen pop en folk Rutger Lievens

07 september 2020

13u01 1 Aalst Eva De Roovere en de Aalsterse band Roots komen op 25 september naar CC De Werf. Hun single ‘Over Muren’ is na een week zo’n 4.000 keer gestreamed en is ook in Nederland een succes.

Eva De Roovere kent u ongetwijfeld van de folkrockgroep Kadril, van Oblomow, van ‘Kleine Blote Liedjes’, maar vooral van haar solowerk. “Haar muziek krijgt platina en triple gouden awards en ze staat met Diggy Dex op 1 in de Nederlandse hitlijsten met ‘Slaap lekker’, zijn remix van ‘Fantastig toch’. Ondertussen heeft ze een boek vol brieven geschreven, drie Engelstalige albums uitgebracht en in februari 2019 is er een nieuw Nederlandstalig album verschenen, getiteld La Loba. Eva toert solo of met band, met eigen werk en met verschillende projecten, door België en Nederland”, zegt Erwin Sabbe van Roots.

De band Roots wortels in het Dendermondse en in Aalst. Deze energieke bende van 8 muzikanten heeft echter heel verschillende muzikale achtergronden (folk, jazz, klassiek). “Traditionals en eigen nummers, opzwepend instrumentaal of harmonieus vocaal, u krijgt het allemaal. Stil blijven zitten is sowieso moeilijk. ‘Roots vs. De Roovere’ wordt een verleidingsdans tussen de pop en de folk. Ieder vertelt z’n eigen verhaal, maar waar het kan verrijken ze en kleuren ze elkaars muziek”, zegt Sabbe.

Met de single ‘Over muren’, gelanceerd op het einde van de zomer van 2020, geeft deze bende al wat inkijk in de kruisbestuiving die voortvloeit uit de samenwerking.

Tickets koop je op de website van De Werf.