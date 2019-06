Rookschade in woning door droogkast die vuur vat Koen Baten

03 juni 2019

In de Driesstraat in Aalst is in de nacht van zaterdag op zondag een droogkast uitgebrand in een woning. Het vuur ontstond omstreeks middernacht en werd snel opgemerkt. De brandweer kon het vuur snel doven, maar de woning had wel rookschade opgelopen. Bij de brand raakte niemand gewond. Het gebouw werd grondig verlucht en de bewoners konden na een tijdje opnieuw naar binnen.