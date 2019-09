Rookontwikkeling uit Sint-Maarteninstituut afkomstig van rookmachine Koen Baten

14 september 2019

16u59 1 Aalst In de Vrijheidslaan in Aalst moest de brandweer vanmiddag rond 15.15 uur uitrukken voor rookontwikkeling in het Sint-Maarteninstituut in Aalst. De brandweer kwam ter plaatse en de politie sloot meteen de hele straat af om een controle te doen van de school.

Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn in de school. Het was de lokale KSA die bezig was met een rookmachine in de kelder. De brandweer kon dus snel terug vertrekken en hoefde niet tussen te komen. Enkele leerlingen waren al op de hoogte dat de brandweer aan hun school stond, maar gelukkig was het dus vals alarm.