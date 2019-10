Rookontwikkeling onder motorkap van auto Koen Baten

07 oktober 2019

18u33 0 Aalst In de Bolleweg in Aalst werd de brandweer van Aalst deze avond rond 17.45 uur opgeroepen voor een voertuigbrand. De eigenaar van de wagen merkte plots dat er rookontwikkeling ontstond onder de motorkap. De rook kwam ook naar binnen in zijn voertuig.

De motor van het voertuig stond erg warm en werd afgekoeld door de brandweer. Tot een echte brand kwam het nog niet. De oorzaak is onduidelijk. Bij het incident raakte niemand gewond en de situatie was snel onder controle. De Bolleweg was wel een tijdje afgesloten waardoor het verkeer even moest aansluiten, maar de hinder bleef beperkt.