Rookontwikkeling in woning na onopzettelijke brandstichting Koen Baten

22 augustus 2019

10u59 0

In de Dompelstraat in Aalst is gisterenavond rond 19.00 uur een kleine brand ontstaan in een woning. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. De brand zorgde voor rookontwikkeling in de woning, maar de schade bleef uiteindelijk beperkt. De bewoners raakten niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het huis grondig te laten verluchten.