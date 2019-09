Rookontwikkeling aan dampkap bij kebabzaak aan station Koen Baten

25 september 2019

16u29 12 Aalst Aan het Stationsplein in Aalst is woensdagmiddag rond 15.30 uur brand uitgebroken aan de pittazaak op de hoek van het station. Het vuur ontstond aan de dampkap in de keuken veroorzaakte rookontwikkeling in het pand. De uitbaters werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis.

Het was een patrouille van de Aalsterse politie die de brand in de zaak opmerkte. Ze merkten de zwarte rook op en verwittigden de brandweer. De uitbaters probeerden het vuur zelf nog te blussen met een brandblusser, maar slaagden hier niet in.

De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle, en het bleef beperkt tot een korte, maar hevige rookontwikkeling. Aan het verluchtingsrooster buiten waren de sporen van de zwarte rook zichtbaar. In de zaak zelf bleef de schade beperkt. Het hele gebouw moest wel grondig verlucht worden.

De bewoners werden naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze een tijd in de rook hadden rondgelopen, maar zijn er niet erg aan toe.