Ronde van Vlaanderen rijdt niet meer door Aalst

Aalst

De Ronde van Vlaanderen rijdt dit jaar niet door Aalst. In de plaats zullen de renners wel door Lede en Wichelen passeren. Het parcours voor de doortochten van de Ronde van Vlaanderen op zondag 5 april is nog niet officieel bekend. Vast staat wel dat de wedstrijd dit jaar en volgend jaar door Lede zal rijden. Meer dan waarschijnlijk is dat ook het geval voor Wichelen. Dat betekent dat de Ronde Aalst links laat liggen.