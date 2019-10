Roeien van Oostende naar Aalst voor het goede doel: “Plopsa steunt ‘Roei for Life 2019-XXXXXL’” Rutger Lievens

30 oktober 2019

17u47 0 Aalst Donderdagochtend wordt in Oostende het startschot gegeven van ‘Roei For Life 2019-XXXXXL’. Dat is een initiatief van de Lift me Up-actie en The Outsider Coast waarbij er gedurende vier dagen ten voordele van vijf goede doelen geroeid wordt. Het startschot wordt gegeven door Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof, Van Hulle-CEO Stefaan Van Hulle en Miss België Elena Castro Suarez.

Dit jaar slaan de Lift me Up-actie en The Outsider Coast de handen in elkaar en organiseren ze samen de ‘Roei for Life 2019-XXXXXL’-editie. Vanaf morgen zullen maar liefst 358 roeiers gedurende vier dagen in reuzekano’s van Oostende naar Aalst varen ten voordele van vijf goede doelen. Huidig Miss België Elena Castro Suarez geeft morgenochtend om 9 uur het startschot in Oostende aan de KRNSO, waar de deelnemers inschepen voor een eerste tocht van 34 kilometer tot in Beernem. Daarna worden alle roeiers en vrijwilligers verwelkomd in Merkenveld waar iedereen naast een maaltijd en bijhorend feestje en diverse optredens ook een slaapplaats aangeboden krijgt.

Slotevent

Op vrijdag 1 november gaat de tocht verder tot in hartje Gent, waar na 31 kilometer aangemeerd word bij kajak vzw Gekko. De roeiers vertrekken op zaterdag 2 november voor de langste vaart van maar liefst 45 kilometer tot in Costa-Zela te Dendermonde. Op zondag 3 november worden de laatste 15 kilometer geroeid zodat men de eindbestemming in Aalst bereikt rond 13 uur. Supporters zijn reeds welkom vanaf 11 uur in het JVC Schotte waar ook het slotevent zal plaatsvinden.

“Diverse artiesten, bands en DJ’s zullen de roeiers tijdens hun tocht vergezellen vanop de Jeanne Panne die voorop vaart. Het wordt gegarandeerd een fantastisch evenement. Tal van bedrijven sponsorden het logistieke verhaal zodat men alle deelnemers versnaperingen, maaltijden, optredens en overnachtingen kan garanderen”, zeggen de organisatoren. “Momenteel werd er al meer dan 133.238 euro ingezameld. De opbrengst gaat integraal naar vijf goede doelen die zich inzetten voor minderheden, kansarmen en mensen met een beperking: Ten Dries, AnVaSport vzw, Merkenveld, JVC Schotte en Shelter vzw.”