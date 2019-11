Roei For Life: Roeien van Oostende naar Aalst levert al zeker 150.000 euro op voor goede doelen Rutger Lievens

03 november 2019

15u18 32 Aalst Zondagmiddag zijn de 200 roeiers van Roei For Life in reuzenkano’s aangekomen aan sportcomplex Schotte in Erembodegem. 147.000 euro stond er toen op de teller, maar het geld van het slotevent komt daar de komende dagen nog bij. Het geld van de actie gaat naar vijf goede doelen, onder meer naar vzw Shelter en jeugdverblijfcentrum Schotte in Aalst.

Roei for Life is een actie georganiseerd door The Outsider Coast en de Lift me Up Actie. Na het succes van de vorige editie vaarden ze opnieuw met reuzenkano’s gedurende 4 dagen van Oostende naar Aalst voor 5 goede doelen: AnVaSport, Merkenveld, Ten Dries, JVC Schotte en Shelter.

360 roeiers

Op 31 oktober vetrokken ze voor de tocht van Oostende naar Aalst. Op dag 1 was er een tocht van 34 kilometer tot in Beernem. Op vrijdag 1 november ging de tocht verder tot in hartje Gent, waar na 31 kilometer aangemeerd werd. De roeiers vertrokken vervolgens op zaterdag 2 november voor de langste vaart van maar liefst 45 kilometer tot in Dendermonde. Op zondag 3 november werd na 15 kilometer de eindbestemming in Aalst bereikt. In totaal roeiden 360 mensen mee.

Iets voor 13 uur zondagmiddag bereikte de groep via de Dender de Zwarte Hoekbrug in Aalst en even later ook het Werfplein, waar ze opgewacht werden met tromgeroffel en een dansje van de Aalsterse ‘Majoretten van over de 40'. Vanaf daar was het nog een kwartier varen naar Schotte, waar familie en vrienden van de roeiers hen stond op te wachten op De Dwarsligger.

Shelter

In de boten roeiden enkele vrijwilligers van vzw Shelter mee. “Het was echt een unieke ervaring. Wij hebben de tocht van 45 kilometer meegevaren”, zeggen enkele vrijwilligers. “We waren om 8 uur vertrokken en om 14 uur waren we op onze bestemming. Echt leuk, in de boten is er veel ambiance. Kou heb je daardoor niet. Je moet genoeg laagjes dragen. Er was wel een kleine boot gekapseisd en dat was minder fijn. Maar iedereen was oké.”

Vzw Shelter zet zich in voor meerderjarige jongeren die al op jonge leeftijd op eigen benen moeten staan. Ze biedt een woning aan aan de jongeren en helpt hen bij de volgende stappen naar het volwassen leven. Een deel van de opbrengst van Roei For Life gaat naar deze Aalsterse organisatie en dat geld is zeker welkom. “Super dat dit gebeurt”, zegt Lieve Van Den Eeckhout van Shelter. “Onze organisatie leeft bij gratie van dit soort initiatieven”, zegt ze. Al heeft Shelter van de stad Aalst ondertussen ook goed nieuws gekregen. “Er komt een structurele jaarlijkse subsidie aan voor onze werking. Enorm belangrijk is dat voor de toekomst. Dat geeft toch wat meer zekerheid.”