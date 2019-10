Roei For Life: al 300 roeiers ingeschreven, teller staat op 86.676 euro Rutger Lievens

21 oktober 2019

10u53 5 Aalst Van 31 oktober tot 3 november varen ongeveer 300 roeiers voor Roei for Life XXXXXL 2019 van Oostende naar Aalst. 5 goede doelen willen ze daarmee steunen en de teller staat ondertussen al op 86.676 euro. Op zondag 3 november vindt het slotevent plaats aan Jeugdverblijfcentrum Schotte.

Roei for Life is een initiatief van de Lift me Up-actie en The Outsider Coast. “Dit jaar pakken we het nog grootser aan met ‘Roei for Life 2019-XXXXXL’. Gedurende vier dagen, van 31 oktober tot en met 3 november, zullen verschillende bedrijven, verenigingen en sportievelingen in reuzekano’s van Oostende naar Aalst varen en dit ten voordele van vijf goede doelen, die zich allen inzetten voor minderheden, kansarmen en mensen met een beperking”, zeggen de organisatoren. “Intussen zijn al meer dan 300 roeiers ingeschreven. De teller staat intussen al op 86.676 euro”, melden de organisatoren.

Op 3 november zal het slotevent plaatsvinden aan Jeugdverblijfcentrum Schotte. “Op 3 november komen de roeiers van maar liefst 5 doelen na 4 dagen hard labeur aan op de Schotte site, waar we een gezellig evenement organiseren voor het goede doel”, klinkt het. “Vanaf 11 uur is er ambiance verzekerd met Radio Roei for Life: 2 topdj’s die doorlopend verzoekplaatjes draaien en enkele leuke optredens van onder meer De Helaasheid der Zingen en met Vel en Gamel. Omstreeks 13 uur verwachten we de eerste roeiers aan de aanlegsteiger van The Outsider Aalst. Omstreeks 17 uur wordt het evenement afgerond en gaan alle roeiers naar huis voor hun welverdiende rust. Tijdens het hele evenement zijn er drankjes, soep, pasta en pannenkoeken voor het goede doel te verkrijgen.”