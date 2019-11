Rode Neuzen Dag: cupcakes en yoga in het Lyceum Rutger Lievens

29 november 2019

14u57 0 Aalst Het Lyceum in Aalst werkt al jaren actief aan het welzijn van leerlingen op school, dus het is geen verrassing dat er enkele toffe acties waren op deze school op Rode Neuzen Dag.

Lerares Liza Louies gaf een yogales tijdens de middagpauze. “Meditatie gebruik ik regelmatig in de les. In het begin van het lesuur mogen de leerlingen dan eventjes de ogen sluiten, luisteren we naar rustgevende muziek en lees ik iets voor. Zo start iedereen met een goed gevoel aan de les”, zegt ze. “Onze school hecht veel belang aan het lichamelijk en mentaal welbevinden van onze leerlingen. Want uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. En door die problemen verlaten heel wat jongeren vroegtijdig de schoolbanken, spijbelen ze of komen in een depressie terecht. Daarnaast voelen veel jongeren zich ook lichamelijk niet goed in hun vel.”

Rode Neuzen Dag was toevallig ook de maandelijke gsm-loze dag op het Lyceum. De school hoopt dat leerlingen op die dag de gsm eventjes opzij leggen en weer spelletjes spelen en met mekaar praten tijdens de pauze. “Met de opbrengst van Rode Neuzen Dag willen we daarin investeren: spelmateriaal voor onze gsm-loze dag en in de stille ruimte op school”, zegt de lerares. Daarom werden er op school ook creatieve cupcakes verkocht.