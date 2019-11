Rode Neuzen Dag: acties DvM Humaniora leveren 5.000 euro op! Rutger Lievens

29 november 2019

15u31 0 Aalst 4.949,8 euro, zoveel geld haalden de leerkrachten en leerlingen van DvM Humaniora bij mekaar voor Rode Neuzen Dag!

Bijna 5.000 euro zamelde de school in voor Rode Neuzen Dag en daar mogen ze terecht fier op zijn. Op Rode Neuzen Dag mochten de drijvende krachten de cheque tonen aan de leerlingen. “We zamelden geld in met een optreden van het leerkrachtenteam, er was een snoepjesverkoop, een creaverkoop, een broodjes- en cupcakeverkoop. Ook de filmnacht werd gesmaakt door de leerlingen. Alles samen levert dat een mooi bedrag van net geen 5.000 euro op”, zegt Kristin Droessaert van DvM Humaniora. Het geld gaat naar een stille ruimte op school en naar het project Sikio. “Sikio is Swahili voor ‘luisterend oor’. Een team van leerlingen zal zich inzetten voor het welbevinden van de andere leerlingen op school", zegt DvM Humaniora.