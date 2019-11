Robby en Giovanni van team ‘café Den Heiligen Gheest’ Beste Kickerploeg Aller Tijden Rutger Lievens

22 november 2019

10u05 0 Aalst Robby De Sutter en Giovanni Diaz, die café Den Heiligen Gheest uit Aalst vertegenwoordigden, zijn op de laatste dag van de Horeca Expo in Gent met de felbegeerde titel ‘Beste Kickerploeg Aller Tijden’ gaan lopen. Zij keerden huiswaarts met een gratis vat Maes. Tineke Steven en Stefaan Lacroix, uitbaters van Den Heiligen Gheest, krijgen er een gloednieuwe Maes kickertafel bovenop.

De afgelopen weken organiseerde Maes Pils verschillende lokale kickertoernooien om uit te maken welke ploeg de allerbeste is. Teams uit Aalst, Brugge, Eeklo, Leuven, Mechelen, Sint-Niklaas, Turnhout en Waregem stroopten hun mouwen op en gingen in hun thuisbasis de strijd aan. “De lokale winnaars kregen vervolgens een ticket voor de eindronde tijdens de Horeca Expo in Gent. Het waren uiteindelijk Robby De Sutter en Giovanni Diaz uit Aalst die in de ultieme finale tegen Tim de Clerck en Peter Van Hoof van het café Las Caux in Sint-Niklaas mochten uitmaken wie van hen de allerbeste was”, zegt de organisator. “Na een zinderende match kroonden uiteindelijk Robby en Giovanni zich tot Beste Kickerploeg Aller Tijden. Dankzij hun overwinning krijgen zij een gratis vat Maes mee naar Den Heiligen Gheest om al hun maten en makkers te trakteren. Uitbaters van Den Heiligen Gheest Tineke Steven en Stefaan Lacroix kunnen uitpakken met een gloednieuwe Maes kickertafel.”