Rioleringswerken in de Zwarte Zustersstraat, een dag geen verkeer in Molenstraat Rutger Lievens

16 juni 2019

12u52 0 Aalst De stad laat rioleringswerken uitvoeren in de Zwarte Zustersstraat. De werken starten op 24 juni.

“Uit camera-onderzoek is gebleken dat er zich een breuk en een verzakking van de rioleringsbuizen onder het voetpad en de rijweg bevindt”, zegt de stad. “Voor het herstel van de buizen dient de rijweg volledig afgesloten te worden. De Molenstraat wordt afgesloten ter hoogte van het Werfplein, uitgezonderd plaatselijke bediening/verkeer is mogelijk. In het bovenste deel van de Molenstraat wordt parkeerverbod geplaatst om plaatselijk kruisend verkeer toe te laten. In de De Coninckstraat en de Onderwijsstraat wordt eenrichtingverkeer ingesteld in de rijrichting van de Burchtstraat.”

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken afgerond zijn op dinsdag 25 juni.