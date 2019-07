Riolerings- en wegeniswerken in Ninovesteenweg en Korte Keppestraat Rutger Lievens

30 juli 2019

14u09 0 Aalst Vanaf dinsdag 6 augustus zal aannemer Certysterck NV uit Zele starten met rioleringswerken en wegenisherstel in Erembodegem.

“De werken vinden plaats langsheen de Ninovesteenweg, tussen de Keppestraat en de D’Uitseweg, en in de Korte Keppestraat, tussen de Ninovesteenweg en woning huisnummer 5", zegt de stad Aalst. “Deze werken sluiten aan op de reeds uitgevoerde werken in de Rooms-Hofstraat en Keppestraat. De bedoeling van de werken is het afkoppelen van het regenwater, afkomstig van de grachten langs de E40, van de riolering. Door regenwater af te koppelen van rioleringswater wordt wateroverlast en uitdroging van de bodem voorkomen.”