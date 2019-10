Reveil: ingetogen poëzie, muziek en eerbetoon aan Gewoon Ruben op begraafplaats Rutger Lievens

28 oktober 2019

17u59 2 Aalst Op 1 november is er op de begraafplaats van Aalst opnieuw Reveil: een reeks ingetogen momenten vol muziek, levensverhalen en poëzie.

Reveil is een non-profitproject dat mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt met muziek, lokale levensverhalen en poëzie. Ook op de begraafplaats van Aalst wordt de stilte doorbroken. Vanaf 17 uur start een reeks ingetogen optredens van KTS, Jannes De Schrijver, dichter Konrad Stragier, het Aalsterse Kamerkoor Vivace - Aalst en er is ook een eerbetoon aan de overleden rapper Gewoon Ruben.

Kom langs, breng een lichtje mee en draag bij aan een warm, ingetogen samenzijn op de begraafplaats van Aalst.

Gebruik de hashtag #REVEIL19 om de warmte te verspreiden of deel je foto’s en filmpjes via reveilvlaanderen@gmail.com of in de Facebookgroep #REVEIL19 in beeld. Meer info over alle Reveil-events: www.facebook.com/reveilvlaanderen.