RESTORECENSIE. La Perla - Seafood: Veel potentieel, maar schommelende culinaire lat

Aalst

Een tafeltje bemachtigen in La Perla - Seafood: dat is deze zomer de ambitie van heel wat Aalsterse foodies, want sinds de opening op 26 juni hebben al meer dan duizend mensen gereserveerd in wat de eigenaars zelf het eerste seafood concept van Aalst noemen. Wij gingen proeven met in het achterhoofd de hip-hoppers van Public Enemy: don’t believe the hype. Enfin, toch niet zomaar. Tijd om aan te schuiven voor een nieuwe aflevering van onze restaurantrecensies