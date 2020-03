Restaurant Table Du Parc opent nu zaterdag: “Onthaasting en puur eten staan centraal. Wie de smartphone achterlaat in een kastje krijgt gratis drankje” Rutger Lievens

03 maart 2020

17u28 0 Aalst Vanaf zaterdag kan je iets gaan eten in ontbijt-, lunch- en brunchrestaurant Table Du Parc in Aalst. De vroegere directeurswoning van de kousenfabriek Du Parc wordt een van de hipste eetgelegenheden van de stad. Achter de kookpotten staat Pascal Van Geert, die zweert bij gezonde kost en onthaasting. Aan de ingang laat je de stress achter je en zet je je smaakpapillen wagenwijd open.

Du Parc is een plek met een pak industriële Aalsterse geschiedenis. De directeurswoning aan de Erembodegemstraat stond jarenlang leeg en alleen een toevallige zwerver of junk vond er af en toe onderdak. Wat een metamorfose onderging dit pand de laatste maanden. Van de bouwval van weleer is niks meer te zien. Een stijlvol restaurant verrees uit de brokstukken van de vroegere fabriek.

Familie van de Du Parc-directeur

In de zaal van het restaurant loopt er overigens Du Parc-DNA rond. Laura Gheyssens is toevallig de kleindochter van de directeur Luc Gheyssens die er nog woonde. “Mijn mama haar overgrootvader is hier geboren en mijn opa is hier opgegroeid. De kousenfabriek was eigendom van de familie Gheyssens en de familie Bosteels. De directiewoningen werden verdeeld onder de familie. Luc Gheyssens was mijn grootvader. Hij is in 1965 op pensioen gegaan. Het is een mooi toeval dat ik hier nu werk”, zegt Laura Gheyssens. Zij zal samen met Fabian Van Vaeyenberg - 35 jaar ervaring in de horeca - in de zaal staan.

Table Du Parc is echter het geesteskind van Pascal Van Geert die op zijn 55ste de sprong van zijn leven waagt. “Het is op mijn leeftijd - ik ben 55 - een beetje springen, maar het is nu of nooit”, zegt hij. “De bedoeling is ook om een beetje onthaasting en mindfulness te promoten in ons restaurant. Ik kan makkelijk 50 stoelen kwijt in het restaurant, maar ik zet er 40. Rust is belangrijk.”

“Er komt ook een kastje aan de ingang van het restaurant waar je je telefoon kan opladen en achterlaten. De mensen die de moeite doen om geen telefoon te gebruiken in de zaal, krijgen een koffie of een andere gratis consumptie. Onlangs waren we ergens aan het eten en aan de tafel naast ons zaten twee ouders en twee kinderen allemaal naar hun smartphone te kijken. Ik vind dat jammer. Het stoort andere mensen en je bent niet bewust bezig met uw voeding. Je neemt het niet op, je smaakt niet, proeft niet. Hoe rustiger dat je eet hoe meer dat je smaakpapillen worden geactiveerd en hoe beter dat je alles proeft”, zegt Pascal.

Gezond en puur

In Table Du Parc kan je terecht voor ontbijt, lunch en brunch. “Gezond, maar onderbouwd gezond. Een jaar of drie geleden werd mijn zoon getroffen door een felle tarwe- en glutenallergie. Die zag ineens zo wit als dit tapijt hier. We zijn gezond beginnen koken en je merkt wat dat doet met je lichaam en geest. Het is fenomenaal, wat een verschil”, zegt Pascal.

“Veel mensen zeiden mij: Pascal met die gezonde gerechtjes moet je iets doen”, vertelt Pascal Van Geert. “Ik ben een hobbykok. Het speelde wel al langer om er iets mee te doen, maar er was geen gelegenheid. Toen kwam dit pand op mijn weg en er was meteen een klik. En nu gaan we open", zegt Pascal.

De kok zal vooral gebruik maken van biovoeding, korte keten en streekproducten. “In het ontbijt zitten veel eiergerechten, van natuur tot met asperges, met grijze garnalen of met zalm. In de winter zal ik werken met bospaddenstoelen. Er is de keuze uit drie soorten yoghurt: Griekse yoghurt, amandelyoghurt en kokosyoghurt. Zelfgemaakte granola zal op de kaart staan. De mensen die puur willen eten, hebben de kans. 30% van wat er op de kaart staat is eerder ‘comfort food’. Je hebt nog altijd een deel van het publiek dat niet zo happig is op de gezonde keuken. We serveren dus ook pasta’s.”