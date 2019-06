Renovatie aan oude woning loopt mis, muur stort in en komt gedeeltelijk op personenwagen terecht Koen Baten

07 juni 2019

Op het Keizersplein in Aalst zijn renovatiewerken aan 't Klein Herenhuis deze middag even fout gelopen. Enkele werkmannen waren bezig met een kraan graafwerken aan het uitvoeren toen een muur het plots volledig begaf. Deze viel naar beneden en zorgde voor grote schade aan het gebouw. Ook een auto die geparkeerd stond vlak bij de muur liep aan de linkerkant heel wat schade op.

Hoe het komt dat de muur naar beneden kon vallen is niet duidelijk, de werken werden uitgevoerd volgens plan en waren correct. In het gebouw worden appartementen voorzien in de toekomst. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om het gebouw te controleren, ook een architect zal ter plaatse komen om te kijken wat er nu met de bouwwerken moet gebeuren. Het is niet duidelijk of er nog verder kan gebouwd worden op dit moment.

Bij de instorting van de muur vielen gelukkig geen gewonden.