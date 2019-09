René elke zaterdag in café Soleil met t-shirts voor Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

11 september 2019

18u56 0 Aalst René Souvagie, de Rode Neuzen Man van Aalst, zal vanaf nu elke zaterdag in café Soleil te vinden zijn met de t-shirts die hij verkoopt voor het goede doel.

René vierde onlangs zijn pensioenfeestje in café Soleil en toverde het café om in het Rode Neuzen Café. De Aalstenaar wil zich dit jaar enthousiast inzetten voor Rode Neuzen Dag. “Vanaf nu zal ik elke zaterdag te vinden zijn in café Soleil. Wie een t-shirt wil kopen, kan hem bij mij bestellen. Ik neem er de maat op en twee weken later is de t-shirt er.”

René gaat door tot 29 november. Een t-shirt kost 20 euro. De Rode Neuzen Man is vanaf 11 uur aanwezig in het café.