Reizen De Lathauwer klopte deze week overuren door failliet Thomas Cook: "Alle klanten kunnen helpen" Rutger Lievens

27 september 2019

18u02 0 Aalst Reizen De Lathauwer uit Aalst heeft een hectisch weekje achter de rug. Toen het nieuws over Thomas Cook bekend raakte, schakelde het reisbureau in een hogere versnelling. 150 klanten die nog moesten vertrekken op vakantie of al op vakantie waren, moesten geholpen worden.

De medewerkers van Reizen De Lathauwer waren deze week al soms van 6.30 uur ‘s ochtends in de weer om klanten op te bellen dat hun vlucht niet kon doorgaan. “Alle klanten die via ons een reis met Thomas Cook geboekt hadden, worden persoonlijk gecontacteerd en geholpen”, zegt zaakvoerder Bruno De Lathauwer. “Velen die niet konden vertrekken de voorbije dagen hebben we ondertussen al een andere bestemming geboekt. Wij garanderen iedereen 100 percent teruggave van hun reissom en begeleiden voor elkeen de procedure met het Garantiefonds Reizen.”

5% van het reisaanbod

“Ik heb op de radio heel andere verhalen gehoord van mensen die geboekt hadden op de webstek van Thomas Cook of Neckermann of in één van hun eigen kantoren (nota bene geen cent goedkoper dan via Reizen De Lathauwer of andere zelfstandige kantoren)”, vertelt de reisagent.

De reizen van Thomas Cook zijn maar 5% van het totale reisaanbod van Reizen De Lathauwer. Toch moesten er zo’n 150 klanten geholpen worden. “De dankbaarheid van de mensen voel je dan wel”, zegt Sybille Merckx die de vele dossiers opvolgde.

Bouwplannen

Reizen De Lathauwer heeft op dit moment twee vestigingen, een in Aalst en een in Lede. Wanneer de nieuwbouw klaar is aan de hoek van de Gentsesteenweg en de Koolstraat, verhuist zowel het reisbureau aan de Leopoldlaan als dat in Lede naar het nieuwe gebouw. De touroperatorpoot van Bruno De Lathauwer, Live To Travel, is daar al gevestigd.

Op zondag 6 oktober vindt in Schotte de reisbeurs van reizen De Lathauwer plaats over reizen naar Afrika, Oceanië en exotische bestemmingen in de Indische Oceaan. De hele dag zijn er reisvoorstellingen over uiteenlopende bestemmingen. Er is ook kinderanimatie voorzien.