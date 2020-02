Regenval zorgt opnieuw voor kleine problemen met vervuiling in Dender, olie vermoedelijk gedumpt Koen Baten

08 februari 2020

17u13 0 Aalst Op de Dender in Aalst waren er vanmiddag opnieuw enkele kleine problemen met olie die in het water terechtkwamen. De oorzaak was de hevige regenval waardoor het water in de beek begon te stijgen en de olie over de dam heen begon te lopen.

Een ploeg van de brandweer kwam ter plaatse om de vervuiling te bestrijden. Donderdag was er ook al een problemen met liters olie die wegstroomden in de Dender. Er werd toen een dam gebouwd, maar door de regen werd deze nu overspoeld.

Vanwaar de olie komt is nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het wel om een illegale lozing, maar een dader is niet bekend. Het spoor stopt plots ter hoogte van het Bleekveld, dus mogelijk kwam de olie daar in het water terecht.

De brandweer zal de overige olie die vandaag voor problemen zorgde nu laten wegzuigen door een gespecialiseerde firma. Er werd ook al een behandeling gegeven met detergent door de brandweer.