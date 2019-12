Regen speelt Aalst Twinkelt parten, maar Kerstseizoen is nu wel officieel geopend Rutger Lievens

06 december 2019

21u38 0 Aalst De Kerst- en Nieuwjaarsperiode is nu officieel gestart in Aalst. Aalst Twinkelt trok niet zoveel volk als de voorbije jaren, daarvoor regende en waaide het een beetje te hard. Maar het goede nieuws is dus wel dat je je vanaf nu kan opwarmen in het Kerstdorp of kan schaatsen op het Werfplein.

Dat het waaide, ondervonden ze kort na de opening van Aalst Twinkelt in het Kerstdorp op de Grote Markt van Aalst. Daar waaide een van de tenten de lucht in. Een groot geluk dat daarbij niemand gewond raakte. Het Rode Kruis kwam ter plaatse, maar moest niemand verzorgen.

Door de regen was er duidelijk minder volk in het stadscentrum van Aalst. Normaal is het op de koppen lopen tijdens Aalst Twinkelt. Wie er wel was, zocht de gezelligheid op in de vele winkelzaken die later dan gewoonlijk openhielden. Je kon ook al eens de schaatsbaan uittesten. Het volledige programma voor de komende weken vind je op Aalst.be.