Record Store Day in platenzaak Muzikaalst: “Muziekliefhebbers kijken hier naar uit” Rutger Lievens

25 september 2020

17u34 0 Aalst Op 29 en 30 september is het overal ter wereld Record Store Day, ook bij Muzikaalst in de Zwarte Zustersstraat. Talloze muziekliefhebbers hebben uitgekeken naar deze dag.

Scoor een straffe box uit van de betreurde Prince, ‘Sign of the times’ of een gekleurde plaat van The Rolling Stones. Op Record Store Day pakken platenzaken uit met speciale edities van werk van Jimi Hendrix, Placebo, Hugo Raspoet, Fleetwood Mac, Roger Waters, The Ramones en vele anderen.

Voor Chris Camu zijn het alleszins hoogdagen. Het is de laatste Record Store Day in dit pand in de Zwarte Zustersstraat, want Muzikaalst verhuist in 2021. “We gaan niet zo ver, om de hoek naar een pand in de Molenstraat. Waar nu schoenen Pantas een outlet heeft, rechtover De Werf, zal ik vanaf januari de nieuwe platenwinkel openen”, zegt hij.