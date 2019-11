Exclusief voor abonnees Reconstructie van het onvermijdelijke conflict tussen N-VA en Ilse Uyttersprot (CD&V): “Het vertrouwen is compleet weg. Het is op, en als het op is, is het op.” Rutger Lievens

21 november 2019

09u31 3 Aalst Het grote politieke nieuws was deze week niet zozeer de goedkeuring van de meerjarenplanning 2020-2025, maar wel dat die werd goedgekeurd door CD&V-schepen Katrien Beulens zonder haar partijgenote Ilse Uyttersprot. Het is allesbehalve zeker dat dit college van burgemeester en schepenen de bevoegdheden Jeugd, Cultuur, Sport, Facility en Kerkfabrieken nog teruggeeft aan Ilse Uyttersprot. Het water is diep tussen Uyttersprot en de anderen van het stadsbestuur, dat blijkt uit gesprekken die we hadden de voorbije dagen en weken met mensen in en dichtbij het schepencollege. Hoe komt het dat het zo verkeerd loopt tussen Uyttersprot en de rest? En welke gevolgen heeft dit voor de Aalsterse politiek op lange termijn? Een reconstructie van een onvermijdelijk conflict.

Twee weken geleden neemt het stadsbestuur van Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V) haar schepenbevoegdheden af. Het college zal die tot 17 december, de cruciale gemeenteraad over de meerjarenplanning, collectief uitoefenen. “Omdat Ilse extreme besparingen in haar bevoegdheidsdomeinen wilde verhinderen,” zo luidt het bij de CD&V. “Wegens manifest oncollegiaal gedrag dat leidde tot een onwerkbare situatie,” zo klinkt het bij de anderen in het schepencollege. De ergernissen sluimeren al een jaar en met de opmaak van het financieel meerjarenplan barstte de etterende zweer open.

Even terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, want daar ligt de kiem van het conflict. De verkiezingsresultaten die op 14 oktober 2018 binnenlopen, zijn een koude douche voor menig CD&V-er. Het Vlaams Belang boekt veel meer winst dan verwacht. Ook de N-VA van burgemeester D’Haese gaat nog altijd 2 procent en een zetel vooruit. Tegelijk moet de Aalsterse CD&V een verlies van 4 procent en twee gemeenteraadszetels incasseren. Dat kost de partij ook een schepenzetel. Bij de voorkeurstemmen is het verschil nog veel pijnlijker. Burgemeester D’Haese springt van 5.799 stemmen naar een Aalsterse recordscore van 11.081 stemmen. Op hetzelfde moment halveren de voorkeurstemmen van CD&V-kopvrouw Ilse Uyttersprot van 5.720 naar 2.983. Waar D’Haese en Uyttersprot in 2012 nog in een nek-aan-nek-race zaten en D’Haese zijn concurrent met slechts 79 stemmen klopte, was het verschil zes jaar later opgelopen tot meer dan 8.000 stemmen. Voor sommige CD&V-ers kwam de klap nog harder aan: uittredend schepen Iwein De Koninck zag zich in voorkeurstemmen geklopt door partijgenote Katrien Beulens. Aangezien de CD&V een schepenzetel inleverde, moest De Koninck nogal onverwacht ander werk zoeken.

