Rechtzetting: Slagerij Oriental opnieuw open na hercontrole Koen Baten

11 juni 2019

15u38 0

Op 17 mei 2019 verscheen in deze krant een artikel over de sluiting van Slagerij Oriental op de Dendermondsesteenweg in Aalst. Burgemeester Christoph D’Haese liet de zaak toen sluiten nadat er allerhande zaken niet in orde bleken voor het FAVV. Er werd toen ook een ton aan voedsel in beslag genomen door het FAVV. Enkele dagen nadien, bij een herkeuring, was de zaak in orde en kon ze opnieuw hun deuren openen.

Dit werd al eerder vermeld in dit artikel, maar was onvoldoende duidelijk. Wij wensen hierbij duidelijk te laten weten dat alles in orde was met de slagerij en dat ze hun beroep weer in volle vertrouwen kunnen uitvoeren na een herkeuring van het FAVV.