Rechteroever, vroeger en nu: maak op 8 november kennis met de bekende en beruchte bewoners van ‘oevert wooter’ Rutger Lievens

21 oktober 2019

14u33 0 Aalst Stad Aalst, Erfgoedcel Denderland en Faro organiseren op 8 november ‘Een brug naar Rechteroever’ in Aalst. Zin om mee te doen aan dit project? Kom dan vanaf 17 uur naar ontmoetingshuis De Brug. Maak kennis met drie erfgoedverhalen uit de buurt. Bekijk foto’s uit de wijk van vroeger en nu. Kom te weten hoe jongeren vandaag de wijk ervaren door zelfgemaakte filmpjes.

‘Een brug naar Rechteroever’ is een proefproject in het kader van het programma ‘Archief om de hoek’ van FARO, het Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed in partnerschap met Stad Aalst en Erfgoedcel Denderland. Er zijn drie erfgoedverhalen waarmee de geschiedenis van de Rechteroever wordt verteld.

Conflicten en confrontatie op Rechteroever

Wist je dat de spoorwegbrug tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield werd? De trein donderde met sporen en al de Dender in. Heb jij ook nog foto’s of documenten over de oorlog? Breng ze mee en de medewerkers van het Stadsarchief scannen ze ter plaatse in. Periode: november 2019 – mei 2020. Contact: Michel Igual, Stadsarchief Aalst, michel.igual@aalst.be.

Bekend en berucht op Rechteroever

Wist je dat er heel wat bekende of beruchte Aalstenaars op Rechteroever wonen? Buurtwild/t ontvangt je om samen te werken aan een smoelenboek van Rechteroever. Tegen eind november 2020 komt er een digitale erfgoedroute met visuele bakens waarop deze figuren en verhalen zullen figuren.

Periode: November 2019 – November 2020. Contact: Daphne Meganck, Buurtwild/t stad Aalst, Daphne.meganck@aalst.be.

Geweven verhalen

Wist je dat Aalst en ook Rechteroever een bloeiende textielindustrie kenden? Bart Backaert van de Groendienst toont je hoe verfplanten ook vandaag nog gebruikt kunnen worden om textiel een mooie kleur te geven. Periode: Februari 2020 - … Contact: Bart De Nil, FARO, bart.denil@faro.be.

Programma

17 uur: Onthaal

17.30 uur: Verwelkoming door burgemeester Christoph D’Haese en schepen Caroline Verdoodt

17.40 uur: Uitleg kader project

17.50 uur: inleiding thema’s door Jan Louies

Doorlopend: filmpjes gemaakt door jongeren over hoe zij de wijk zien/ervaren, stands met activiteiten rond:

- Conflict en confrontatie

- Bekend en berucht, helden en bandieten

- Geweven verhalen