Rechter stuurt beklaagde naar dokter om geschiktheid te controleren nadat hij met 2,3 promille aan wegenwerken meermaals over de kop gaat Koen Baten

14 september 2020

15u19 0 Aalst Wim D. uit Dendermonde had vorig jaar op 19 mei 2019 veel te diep in het glas gekeken en ging zijn auto meermaals over de kop aan de wegenwerken op de Boudewijnlaan in Aalst. Hij was met een vriend iets gaan drinken op café nadat hij een moeilijke scheiding achter de rug had met zijn vrouw. “Ik kreeg een klapband en dan verloor ik plots de controle”, verklaarde D.

Het ongeval gebeurde iets voor middernacht. De man ging plots van de weg af en ging drie keer over de kop alvorens hij op zijn dak tot stilstand kwam aan de wegenwerken. Vier uur later werd hij onderworpen aan een alcoholtest en had hij nog 2,3 promille in zijn bloed, wat overeenkomt met minstens tien glazen bier.

“Ik had een moeilijke periode achter de rug met de scheiding en een vriend wilde me even op andere gedachten brengen”, verklaarde D. In het verleden was de man ook al vier keer veroordeeld voor alcohol in het verkeer. “Dit soort excuses ben ik meer dan beu”, aldus de politierechter. “Een slecht huwelijk, mijn hond is overleden... Ik heb het allemaal al gehoord. Het is gewoon heel simpel, rijden onder invloed hoort niet.”

Omdat de man al enkele keren veroordeeld was in het verleden stuurde de politierechter hem naar een deskundige om zijn rijgeschiktheid te laten controleren. De zaak wordt verder gezet op 18 januari.