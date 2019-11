Rechter buigt zich over internationale drugshandel: man riskeert acht jaar cel na invoer vijf ton cocaïne Nele Dooms

05 november 2019

16u37 0 Aalst Gustaaf S., een man uit Erembodegem, riskeert acht jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een internationale drugstrafiek. Liefst vijf ton cocaïne werd in 2018, verspreid over vier ladingen, vanuit Brazilië in containers het land binnen gesmokkeld, verstopt tussen boomstammen en stenen. S. ontkent alle schuld. “Ik was net informant voor de gerechtelijke politie”, stelt hij.

“Gustaaf S. verleende zijn actieve medewerking aan de grootschalige invoer van cocaïne. Hij werkte zo goed mee met een erg professionele organisatie en beschermde die ook, zodat die liefst vijf ton cocaïne het land kon binnen smokkelen.” Openbaar aanklager Ann Soenens liet tijdens het proces dinsdag geen twijfel bestaan over de rol van S. in dit dossier. De cocaïne waarvan sprake kwam vanuit Brazilie, verstopt tussen boomstammen en stenen, de haven van Antwerpen binnen. Van daaruit werden de kilo’s drugs naar een loods in Aalst gevoerd.

Grof geld

“Het leveradres was het erf van S. Hij moet niet beweren dat hij van niets wist”, benadrukte Soenens. Die wees bovendien op het grof geld dat met cocaïnesmokkel verdiend wordt. “En douanier werd liefst 250.000 euro betaald om vrije doorgang te verlenen. Dat alleen al is richtinggevend voor de grote sommen die met dergelijke zaken gemoeid gaan. De invoer van bijna vijf ton cocaïne staat gelijk met zo’n zeven miljoen dosissen om te verhandelen. Dat levert een bedrag van maar liefste 359 miljoen euro op.”

Geslachtofferd door politie

Om bewijzen over de drugstrafiek te verzamelen werden onder andere observaties gedaan en gsm’s uitgelezen. S. hield er chatgesprekken met mensen onder de schuilnamen als ‘Latino’ en ‘Poutin’ op na. De loods in Aalst verhuurde hij aan een Albanees. Daar werd ook nog eens een cannabisplantage met 520 planten ontdekt, waarvoor elektriciteit gestolen werd. S. ontkende het bestaan van de loods niet. “Maar eens ik wist waar die Albanees mee bezig was, heb ik hem buitengegooid”, verklaarde S. zelf. “Ik heb ook de politie verwittigd. Ik was zelfs informant. Maar blijkbaar ben ik misbruikt door de politie en word ik nu geslachtofferd.”

Volgens zijn advocaat was S. maar een kleine garnaal in “een dossier dat stinkt langs alle kanten” en “waar niet voldoende onderzoek werd gedaan”. Volgens de openbaar aanklager was S. echter allesbehalve een domme kracht, maar had hij een heel belangrijke rol binnen de organisatie. “Hij was niet het brein, maar had wel veel in handen”, klonk het.

Ook de vriendin van S. zat op het beklaagdenbankje voor haar medewerking. Zij blijft volhouden dat ze van helemaal niets op de hoogte was. Tegen haar werd drie jaar cel gevorderd. De rechter velt volgende maand vonnis.