Rechter beslist binnen twee weken of Fidoucia mag verhuizen naar Du Parc: “Een nee zou drama zijn” Rutger Lievens

25 september 2019

20u18 1 Aalst Sigrid Deceulaer is haar zaak Fidoucia vandaag gaan verdedigen voor de rechter in kortgeding in Dendermonde. De bouwpolitie liet de bouwwerken op Du Parc waar haar nieuw belevingscenter komt, stilleggen. “Handel mag niet, zeggen ze, maar dit is een belevingscenter en geen winkel”, zegt Sigrid.

Binnen twee weken weten we of lingeriezaak Fidoucia van Sigrid Deceulaer kan verhuizen van de Brusselsesteenweg naar Du Parc. De bouwpolitie liet de bouwwerken in het stukje Du Parc waar Fidoucia naartoe verhuist, recent stilleggen. “Zij denken dat we gewoon de winkel naar daar verhuizen, maar weten niet dat we in alle stilte werken aan iets volledig nieuws: een Underwear Experience Center. Een belevingscenter rond lingerie en textiel. Geen winkel dus waar je iets uit het rek haalt en naar de kassa loopt. We wilden het als een verrassing bewaren, maar moesten onze verrassing prijsgeven aan de rechter”, zegt Sigrid.

“De textielgeschiedenis van Du Parc staat centraal. Bij elke workshop zal het eerst gaan over de geschiedenis van Du Parc. Het wordt een museum en belevingscenter”, zegt ze. Afwachten of de rechter overtuigd is. “Ik hoop het. Tot eind oktober kan ik nog terecht aan de Brusselsesteenweg met mijn drie medewerkers. Als het misgaat is dat een drama.”