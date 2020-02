Recensie: Meneer Max

Aalst

Meneer Max heeft métier, mijmer ik in een allitererende opwelling terwijl ik afreken, want ondanks het feit dat we hier holderdebolder op een druilerige weekdag zijn komen aanwaaien, werden we heerlijk op onze culinaire wenken bediend. Brasseriekeuken van een uitstekend niveau en… onwaarschijnlijk lekkere frieten. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.