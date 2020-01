RECENSIE: Echte ‘Vlaamsche kost’ in Kastrol

Aalst

In Kastrol kan je — bijna — alleen klassieke Belgische kost eten. Van hutsepot over zwarte pens tot varkenskoteletten. In het voormalige dorpscafé aan de kerk van Hofstade (Aalst) word je chauvinistisch en nostalgisch over onze keuken.