RECENSIE Cul'eau Marc Coppens

28 oktober 2019

17u28 0 Aalst Het leven is aan de durvers en dus kozen Filip en Karim voor Cul'eau als speelse naam voor hun restaurant. Je moet ballen hebben om de culinaire hotspot van Aalst te willen worden op een locatie die de voorbije drie jaar gebukt ging onder de grootste infrastructuurwerken die Aalst heeft gekend.

Cul'eau is inmiddels twee jaar open. Het stof is gaan liggen en onder de Gentsesteenweg loopt de langverwachte tunnel die het verkeer vanuit Dendermonde naar de E40 loodst. Bovengronds zorgt een rotonde voor een vlotte verkeersafwikkeling. Enfin, een droomlocatie kan je dit nog altijd niet noemen, maar op dinsdagmiddag is de zaak toch maar mooi volgeboekt, zowel binnen als op het terras. Filip en Karim, die in hun jonge leven dancing The Factory tot een succes maakten, ontvangen de gasten onbevangen met de glimlach. In de keuken mag chef Dean zich uitleven.

Wij hebben een plaatsje binnen bemachtigd, waar het rustig toeven is aan houten tafels met erg comfortabele stoelen in bruin leder. Het interieur is smaakvol ingericht, modern en toch tijdloos. Het succes op dinsdagmiddag heeft allicht te maken met de aantrekkelijke lunchformule: 25 euro voor een voor- en hoofdgerecht. Er is keuze uit garnaalkroketten of ravioli en dorade of ganzenfilet. Daar moeten mijn tafelgenoten en ik eens goed over nadenken en dat doen we met een aperitiefje. De prosecco (8 euro, groot glas) en negrino (14 euro) zijn flink doorgerekend, ook al krijg je er een brioche met platte kaas bij. De garnaalkroketten zijn comme il faut met gefrituurde peterselie en een kwartje citroen. Zelf krijg ik vier grote vierkanten ravioli, gevuld met spinazie en ricotta in een heerlijk sausje. Wat verse blaadjes spinazie maken het gerecht af. Jammer dat de blaadjes onvoldoende gespoeld waren - knars-knars - anders was dit gewoon àf! De dorade wordt geserveerd op een stevige schijf knolselder met daarbij lamsoor en grijze garnalen. Mijn tafelgenote kiest een Gavi di Gavi di Batasiolo, een droge witte wijn uit Piëmonte (7 euro per glas, 34 euro per fles). Dik in orde. We bestellen nog koffie (3,50 euro), erg zacht van smaak en vergezeld van een étagère met drie zoete verwennerijen. Kortom een zeer geslaagde lunch. De culinaire place to be is iets te stoeferig, maar wie van lekker eten houdt, moet op de nieuwe rotonde zeker eens deze afslag nemen.