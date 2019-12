Reactie Tereos op dodelijk ongeval: “Wij zijn in shock” Rutger Lievens

11 december 2019

14u09 0 Aalst Het bedrijf Tereos stuurde een persbericht uit waarbij het zijn medeleven betuigde aan de familie. “Wij zijn in shock”, klinkt het.

Deze ochtend stierf een kind bij een aanrijding van een vrachtwagen die van de parking wou rijden van Tereos, een fabriek pal in het stadscentrum van Aalst. Het bedrijf zegt er alles aan te willen doen om een dodelijk ongeval zoals dat van deze ochtend in de toekomst te voorkomen. “Ook wij zijn in shock en betuigen ons diepe medeleven aan de getroffen familie”, zegt Gerdi De Kimpe van Tereos. “Wij werken mee aan het onderzoek om de exacte oorzaak te achterhalen, maar starten ook met een intern onderzoek. Wij willen alles in het werk stellen om dit niet meer te laten gebeuren. Veiligheid is een topprioriteit voor ons. Het betreft een vrachtwagen van een externe firma die helaas tot het tragisch ongeval heeft geleid”, klinkt het.

De mensen van Tereos zullen samenzitten met de burgemeester, als die daarom vraagt, om te bekijken hoe de omgeving van de fabriek veiliger kan.